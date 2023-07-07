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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لـ8 ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر ١٦٠٠ مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: «القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل»، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم ٧/ ٧ /٢٠٢٣ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت ٨/ ٧ /٢٠٢٣.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.. وفى حال طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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