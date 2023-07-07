لـ8 ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة اليوم

الجمعة 07/يوليو/2023 - 07:20 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر ١٦٠٠ مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: «القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل»، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم ٧/ ٧ /٢٠٢٣ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت ٨/ ٧ /٢٠٢٣.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.. وفى حال طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.