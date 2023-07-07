بعدما جذب 10 ملايين مشترك في ساعات| «Threads» يزلزل عرش تويتر.. أبي نجم: التطبيق خطر كبير على «العصفور الأزرق».. منافسة شرسة بين «مارك» و«إيلون».. والأخير يهدد باللجوء للقضاء

تم إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم «Threads» من قبل شركة ميتا التابعة للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ويعد هذا التطبيق المنافس الأول لـ تويتر، حيث شهد تسجيل التطبيق أكثر من 10 ملايين شخص تم تدشين حساباتهم خلال ساعاته القليلة الأولى من إطلاقه، ويهدف مؤسس فيس بوك إلى الحصول على مليار شخص، فيما ادعى إيلون ماسك أنه ينشر "سعادة زائفة" مثل إنستجرام.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد قائلا "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز".

تطبيق Threads

وتم نشر تطبيق Threads، التي أنشأتها Meta، في المملكة المتحدة في منتصف ليل أمس وتحاول جذب مستخدمي Twitter بمنشورات وحسابات أطول مرتبطة بـ Insta. واسم التطبيق Threads هو الكلمة الأكثر شيوعًا على Twitter اليوم.

مارك: 10 ملايين اشتراك في سبع ساعات

قال مارك زوكربيرج، رئيس Facebook، في منشور على التطبيق: "10 ملايين اشتراك في سبع ساعات".بعد أن ادعى أن Threads سيتفوق على مستخدمي تويتر البالغ عددهم 450 مليون مستخدم ويمكن أن تصل إلى مليار مستخدم، بعد دخول 5 ملايين مستخدم في أول 4 ساعات من إطلاقه حسبما نشر موقع الديلي ميل.

«ثريدز» أكبر تحد لـ تويتر

يعد "ثريدز" أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".

وبات "ثريدز" متوافرا في متجري آبل وبلاي مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفلكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد قائلا "لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز".

بدوره، أكد نائب رئيس المنتجات في الشركة "كونور هايس"، إن الكثير من أصحاب الحسابات المهمة، طالبوا بتطبيق يركز على النصوص.

وأضاف في مقابلة مع "بلومبرغ" دون أن يسمي تويتر، أن صنّاع المحتوى طالبونا ببدائل لما هو متوفر في السوق، "دون أن يضطروا إلى بناء قاعدة متابعين من الصفر".

قال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الأيرلندية لصحيفة آيرلندية إندبندنت إن ميتا أكدت أنها لن تطلق التطبيق في أوروبا "في هذه المرحلة".

أيرلندا هي موطن لمقر Meta في الاتحاد الأوروبي، والجهة التنظيمية الوطنية هي المسؤولة عن الإشراف على الشركة في أوروبا، وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يعلق ميتا على الفور.

كانت Meta واحدة من سبع شركات، بما في ذلك Amazon وApple، التي أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها تفي بالحد الأدنى للخضوع للقواعد الجديدة عندما تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

تحميل تطبيق Threads



التطبيق متاح على متجري "بلاى ستور" و"آب ستور"، ويمكن تحميله على أى من المتجرين، من خلال فتح متجر التطبيقات، وكتابة كلمة Threads في مربع البحث، ثم الضغط عليه لتحميله.





تسجيل حساب على تطبيق Threads



يمكن للمستخدمين إنشاء حساب في Threads باستخدام نفس بيانات حساب الانستجرام، بما في ذلك الاحتفاظ بالاسم و"المعرف" الخاص بالمستخدم، كما يمكن متابعة الحسابات نفسها التي يتابعها المستخدم على انستجرام، كذلك فإن التطبيق يتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطول يصل إلى 5 دقائق.



ما هى البيانات التى يجمعها Threads؟



يجمع Instagram المعلومات التي يقدمها المستخدمون للشركة عندما يستخدمون أو يتفاعلون مع المواضيع، ويتضمن ذلك معلومات ملف تعريف Threads ونشاط سلاسل الرسائل ومتابعي سلاسل الرسائل والوصلات الأخرى ومعلومات من خدمات ومستخدمين تابعين لجهات خارجية والتطبيقات والمتصفح ومعلومات الجهاز.



وتقول Meta إنها تستخدم المعلومات التي تم جمعها لأغراض توفير وتخصيص وتحسين Threads ومنتجات Meta الأخرى، من بين أمور أخرى، لكن ليس هناك من الوضوح ما إذا كان Instagram سيظل قادرًا على الوصول إلى بيانات Threads واستخدامها حتى بعد إلغاء تنشيط الحساب على منافس Twitter.

اشتداد المنافسة بين عملاقي التواصل الاجتماعي (ميتا) و(تويتر)

منافسة حامية الوطيس تشتعل بين عملاقي التواصل الاجتماعي (ميتا) و(تويتر)، بما يحظيان به من مزايا واسعة وقاعدة مستخدمين هائلة.

تخوض "تويتر" تلك المنافسة وسط تحديات متصاعدة ورؤية ضبابية بالنسبة لمستقبلها، في ظل التخبطات الداخلية وحالة الفوضى التي تحدثها سلسلة القرارات المتخذة خلال الأشهر الأخيرة من قبل مالكها الجديد "إيلون ماسك"، وما تتسببت فيه تلك القرارات من لغط واسع يؤثر على اتجاهات المستخدمين إزاء المنصة.

بينما على الجانب الآخر، فإن "ميتا" تنتهز الفرصة لتعزيز موقعها في تلك المنافسة التقليدية، وتُطلق من جانبها تطبيقًا جديدًا ينافس "تويتر"، وهو تطبيق "ثريدز" الذي يحمل اسمه دلالة واضحة على طبيعة المنافسة، حيث طريقة "الثريد" المعروفة في تويتر لنشر تغريدات في متتابعة حول موضوع واحد.

أبي نجم: التطبيق يمثل خطرًا كبيرًا على «العصفور الأزرق»

وصرح رولان أبي نجم مدير عام شركة Rivotips خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «Now الشرق» الرياض، أن تطبيق "ثريدز" يشكل خطرا كبيرا على تويتر في ظل حالة الاستياء الكبيرة التي حدثت مؤخرا تجاه التحديثات والشروط الجديدة التي أطلقها إيلون ماسك مالك شركة تويتر.

توقيت ملائم

يرى البعض أن التوقيت ملائمًا لميتا، لا سيما أن "تويتر" يعاني من الكثير من المشكلات، في مقدمتها طرد ماسك لأكثر من نصف القوى العاملة في الشركة، وإحجام المعلنين على التعامل معه بسبب مخاوف من انخفاض مستويات الرقابة، ناهيك عن المشكلات التقنية التي تظهر غالبًا.

وهذه الظروف أثرت بشكل كبير على تويتر، خصوصًا من الناحية المالية، مع لجوء ماسك إلى الاقتراض بكثافة لتمويل صفقة الاستحواذ التي تجاوزت 44 مليار دولار، وإطلاقه خدمات على غرار "تويتر بلو" لا تزال دون المستوى المطلوب.

ولم يتوقع تويتر، أن يشكل تطبيق خطرًا عليه، خصوصًا أن غالبية التطبيقات المنافسة على غرار "بلوسكي" و"ماستودون"، لم تتمكن من بناء قاعدة مستخدمين كبيرة بما يكفي لوصول المنشورات إلى الانتشار والتأثير الذي تحظى به على المنصة.

ولكن مع القاعدة الضخمة من المستخدمين، والتي تصل إلى نحو 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا (إنستجرام)، فإنه سيتمكن بسهولة الوصول إلى نفس تأثير تويتر، لا بل ممكن أن يتفوق عليه.

خصائص ومميزات «ثريدز»

تحافظ ميتا في تطبيقها الجديد على نفس المعايير التي تستخدمها في إنستجرام من جهة الرقابة على المنشورات، وحظر المنشورات التي تخالف سياستها العامة.

كما سيتمكن أصحاب الحسابات الموثقة (العلامة الزرقاء) من الاحتفاظ بهذه العلامة في التطبيق الجديد.

ومن الخصائص المهمة في التطبيق الجديد، أنه بُني على أساس اللامركزية، ما يعني أن المستخدم الذي يتمكن من بناء قاعدة متابعين، سيتمكن من التفاعل مع مجتمع أوسع خارج تطبيق إنستجرام.

- وتم إطلاق "ثريدز" بلا إعلانات في الوقت الحالي. وسيكون التركيز على "إغراء" المستخدمين لاستخدام التطبيق الجديد، وفقًا لـ"هايس".

- ويستطيع المستخدم على "ثريدز" نشر النصوص، والروابط، والرد على مستخدمين آخرين، أو إعادة نشرها، بنفس وتيرة منصة التدوينات القصيرة تويتر التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

- يتيح تطبيق “ Threads “مشاركة نفس بيانات حساب إنستجرام، مما يجعل تطبيق ثريدز أكثر جذبا للمشاهير الذين لن يحتاجوا لبدء حساباهم من البداية.

- يأتي تطبيق ثريدز Threads الجديد يأتي لتوفير الجديد للتعبير عن الأفكار نصيا حد أقصى 500 حرف وهوا ما يدعى «نفترض» أو “ Threads “.

- يتيح ثريدز “ Threads “ منافس تويتر تغيير اسم المستخدم والنبذة المختصرة وصورة الملف الشخصي أو استخدام نفس البيانات من انستجرام مباشرة.

- كما يوفر ثريدز منافس تويتر إرفاق صور وروابط ومقاطع فيديو وصور متحركة GIFs، ومشاركة والرد والإعجاب مع الاخريين.

- كما يمكن التحكم في حساب ثريدز “ Threads “ منافس تويتر بجعله خاص أو عام يمكن لأي شخص الوصول له.

- يوفر ثريدز “ Threads “ منافس تويتر قائمة مقترحة للمتابعة تشمل جميع المتابعين الذين يتابعهم على انستجرام، مع إمكانية البحث عن المتابعين واستكشاف متابعين جدد.

- يتيح تطبيق ثريدز Threads الجديد للمستخدمين التحكم فيمن يمكنه الرد على التغريدات.

- يوفر تطبيق ثريدز Threads خاصة الإبلاغ عن الانتهاك والإهانة كما فيسبوك وانستجرام.

- يوفر ثريدز “ Threads “ منافس تويتر خاصية ال «Mute» أو «الكتم» والتي تمكن المستخدم من إخفاء المشاركات من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق.

- وسيسمح التطبيق للمستخدمين بنقل قائمة المتابعين، وأسماء الحسابات، من إنستجرام، التي لديها قاعدة كبيرة من المستخدمين، من بينهم علامات تجارية كبيرة، وشخصيات عامة ومشهورة مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفلكس.

تويتر تلجأ للقضاء

تويتر يحذّر ميتا بسبب ثريدز علنًا: سنقاضيكم!

يبدو أن تهديد تطبيق "ثريدز" الجديد التابع لشركة ميتا والذي بدا واضحًا باجتذابه 30 مليون مشترك في ساعات، لن يمر مرور الكرام.

فقد هدد العصفور الأزرق مساء الخميس، شركة ميتا علنًا، بمقاضاتها بسبب تطبيقها الجديد، وذلك حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز عربية.

تحذيرات علنية

ونشر موقع "SEMAFOR" الأميركي رسالة تحذيرية من تويتر إلى ميتا يطالب فيها موقع التغريدات باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته.

وحذّر من مغبة أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفونا السابقون، مشيرا إلى أن العديد من موظفي تويتر السابقين لديهم معلومات سرية ويعملون لدى ميتا.

كما أكد أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

وأوضحت الرسالة أن لدى تويتر مخاوف من أن هذه الأسرار قد تم استخدامها عن عمد.

بالمقابل، ردّ متحدث باسم تطبيق ثريدز، بأنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر.