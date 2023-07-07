الأمن يكشف تفاصيل فيديو توثيق سيدة بالحبال في الدقهلية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدّعي خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

بالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية)، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو على إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات وأن يديها خلف ظهرها دون توثيق.

وأضافت أنه تم الصلح بينهما في حينها وأنها لم تقم بالإبلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.