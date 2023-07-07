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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو توثيق سيدة بالحبال في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها ويدّعي خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

بالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية)، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو على إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات وأن يديها خلف ظهرها دون توثيق.

وأضافت أنه تم الصلح بينهما في حينها وأنها لم تقم بالإبلاغ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منية النصر فيديو فيس بوك سطح مسكن فيديو توثيق سيدة بالحبال