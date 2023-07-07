تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:١٤ ص
الشروق ٤:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٧:٠٠ م
صلاة العِشاء ٨:٣٢ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:١٥ ص
الشروق ٥:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٤٤ م
صلاة المَغرب ٧:٠٨ م
صلاة العِشاء ٨:٤٢ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص
الشروق ٥:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:٢٤ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٩ م
صلاة العَصر ٣:٤٩ م
صلاة المَغرب ٧:١٦ م
صلاة العِشاء ٨:٤١ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:١٩ ص
الشروق ٥:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب ٦:٥٨ م
صلاة العِشاء ٨:٢٩ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٠٨ ص
الشروق ٤:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب ٦:٥٧ م
صلاة العِشاء ٨:٣١ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:١١ ص
الشروق ٤:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٦:٤٣ م
صلاة العِشاء ٨:١٢ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٢٦ ص
الشروق ٥:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:٥٠ م
صلاة العِشاء ٨:١٧ م
السويس
صلاة الفجْر ٣:١٠ ص
الشروق ٤:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:٢٧ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:١٠ ص
الشروق ٤:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٧:٠٢ م
صلاة العِشاء ٨:٣٦ م