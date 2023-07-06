المشدد للمتهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة.. مطلوبون أمنيا في قضيتي قتل



أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامهم باستعراض القوة ضد ضابط شرطة وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك لأنهم مطلوبون أمنيا علي ذمة قضيتين قتل بالقليوبية كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.



كشف أمر إحالة المتهمين الأول "محمد. ح" والثاني "محمد . ا" الي محكمة الجنايات بأنهم حازوا وأحرزوا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (هيروين وحشيش و ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا، بندقية آلية سريعة الطلقات ومسدسين سريعا الطلقات وبندقية خرطوش وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول "محمد .ح" استعرض القوة والعنف حيال موظف عام من قوة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية والقوة المرافقة له أثناء قيامهم بمباشرة أعمالهم وذلك بأن قام بإشهار سلاح ناري صوبهم لحملهم دون وجه حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم إلا وهو ضبط المتهم الأول متلبسا بجرائمه ولم يبلغ من ذلك مقصده.

كما أن المتهم الثالث "رمضان .ي" اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن أمد المتهمين الأول و الثاني وسيلة الانتقال موتوسيكل وصولا للغرض المتفق عليه وهو نقل الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فطلبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بمواد الاتهام.



دفع دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس أمام هيئة المحكمة باستخراج صور رسمية من القضايا التي ضبط على إثرها المتهمين وقرار ضبطهم مطالباً البراءة تأسيسا على مبررات قانونية أودعها بمذكرة لهيئة المحكمة وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في أكتوبر الماضي وحال قيام معاون مباحث مركز القناطر الخيرية بتنفيذ الضبط والإحضار الصادر قبل المتهم الأول فانتقل إلى المكان الذي أيقن تواجده به فأبصره رفقة المتهم الثاني مستقلين مركبة فأشهر المتهم الأول لرؤيته سلاحا ناريا طبنجة في مواجهتهم محاولا الهرب فتمكن من ضبطه، وتبين أنها سلاح ناري طبنجة وعثر بالخزينة الخاصة بها عدد ١٥ طلقة من عيار السلاح وتمكن الشاهد الثاني معاون مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط المتهم الثاني حال رؤيته له ممسكا سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وضبط السلاح وبتأمينه عثر على طلقة نارية وبتفتيش الأول عثر على عدد ٤٤ طلقة وسلاح ناري بندقية آلي كانت بين قدميه وعثر بالخزينة الخاصة بها على عدد ٢٥ طلقة نارية وبتفتيش الحقيبة عثر على عدد ۲۰ قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكذا أسطوانة للهيروين المخدر وكيس جوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول وبتفتيش الثاني عثر على سلاح طبنجة بها 10 طلقات بالخزينة الخاصة بها وعدد طلقتي خرطوش وهاتف محمول وأقرا بإحرازهما وحيازتهما للجواهر المخدرة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نفسيهما والمركبة لتسهيل انتقالهما، وأن مالك المركبة المتهم الثالث على علم بارتكابهم تلك الجرائم مستخدمين المركبة خاصته، وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين.