حسين الشحات: هذا أصعب لقب حققته مع الأهلي

اعتبر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هو الأصعب في مشواره، وأنه لقب غالٍ على اللاعبين، لا سيما أن الأهلي واجه في النهائي فريق الزمالك المنافس التقليدي، ودائمًا ما تكون المواجهات بين الفريقين «ديربي» وصعبة.

وتحدث الشحات عن تحديات المرحلة المقبلة قائلًا: «عازمون على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد غيابه موسمين عنالنادي. وأرغب في الوصول إلى ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية مع الأهلي».

وأرجع لاعب الأهلي ثبات مستوى الفريق إلى الجدية والتركيز في التدريبات وتجديد دوافع اللاعبين بصورة مستمرة والجهود التي يبذلها الجهاز الفني.

واسترجع الشحات حديثًا سابقًا دار بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، عقب المباراة التي جمعت بين الأهلي والريال قائلًا: «رئيس ريال مدريد تحدث معي وأكد لي أن الأهلي فريق كبيروأننا قدمنا مباريات كبيرة وتمنى لنا التوفيق».