نجم الأهلي يكشف كواليس الاحتفال بـ"سطلانة" والتتويج بالحادية عشر

استرجع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، لحظات الفوز بدوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخ النادي، قائلًا: «تعاهدنا على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة اللقب العام الماضي في المغرب أمام الوداد، وخلال النسخة الأخيرة واجهنا بعض التحديات الصعبة، ولكن في النهاية توجنا باللقب وعلى حساب فريق الوداد وهو أمر أسعدنا بكل تأكيد، وكما ظهر الحزن على وجوهنا من قبل احتفلنا في المغرب».

وأوضح لاعب الأهلي أنه احتفل مع لاعبي الفريق عقب مباراة الوداد فقط بسبب انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني، وأن الاحتفالات بشكل عام داخل الأهلي تكون في أول يوم فقط بعد الفوز بأي لقب، ومن اليوم التالي يغلق الفريق تلك الصفحة ويكون التركيز منصبًّا على بطولة جديدة، والسعي إلى إضافة لقب آخر للنادي.

كما أشار إلى أن الاحتفال مع المنتخب كان بمناسبة عيد ميلاد محمد صلاح، وأن طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وياسر إبراهيم أكثر اللاعبين سماعًا لأغنية «سطلانة» والتي أصبح مجرد ترديدها يعني الاحتفال، لأن الأهلي احتفل معها بالتتويج بدوري الأبطال.