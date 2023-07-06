خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، 1861 مخالفة مرورية متنوعة، 15 قضية، فى مجال الأمن العام، نفيذ 151 حكم قضائى متنوع، فى مجال تنفيذ الأحكام، وفى مجال مكافحة جرائم “الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات” تم ضبط 3 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.