شاهد| الإنجليزي يعيد الطمأنينة.. وطلاب الثانوية العامة: الامتحان سهل بس القطعة كانت صعبة

وسط حالة من الطمأنينة والبهجة، عادت البسمة إلى طلاب الثانوية العامة آملين أن تستمر حتى نهاية ماراثون الامتحانات، فقد نجحت اللغة الإنجليزية أن ترسم الضحكة على وجوه الطلاب على الرغم من وجود بعض التركات إلا أنها كانت كفيلة بإسعادهم.

وأبدى طلاب الثانوية العامة لـ“البوابة نيوز” سعادتهم بالامتحان، مؤكدين أن هناك بعض الصعوبات به مثل “القطعة وسؤال آخر”، لكنه كان سهلاً.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا صباح اليوم، امتحان اللغة الأجنبية الأولى طبقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.