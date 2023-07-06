الثانوية العامة 2023| طالبات: امتحان الانجليزي في مستوى المتوسط وصعوبة بالقطعة "صور"

ادى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لمدة 3 ساعات.

ورصدت “البوابة نيوز” آراء طالبات الثانوية العامة حول امتحان اللغة الانجليزية، حيث أجمعت الطالبات أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، بينما هناك بعض الصعوبات.

وقالت الطالبات أمنية، وبسملة، شعبة علمي علوم، والطالبة إسراء شعبة أدبي، إن الأسئلة جاءت سهلة بعض الشئ، والامتحان كان يحتاج وقتا أطول نظرا لصعوبة القطعة الثانية، ولكن في مجمله يناسب الطالب المتوسط والمذاكر.

ويشار إلى أن مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3، مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.