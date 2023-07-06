ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طالب بجامعة بني سويف من ذوى الهمم يحصد المركز الثاني عالميًا في رياضة الجودو

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول محمود  سامي عنتر الطالب بالفرقة الثالثة  بكلية الآداب قسم التاريخ، ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا و المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وهنأ رئيس الجامعة الطالب لتميزه وحصوله على هذا المركز المتميز في رياضة الجودو متمنياً له ولطلاب الجامعة المتميزين مزيد من التقدم والنجاح، وأن يكونوا سببًا في رفع راية الوطن في جميع المجالات العلمية والرياضية والثقافية والفنية.

وأكد حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، بما يساهم في تميزهم ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المتنوعة.

الألعاب البارالمبية بباريس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المحلية والدولية المجالات العلمية