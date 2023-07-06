الثانوية العامة 2023| طلاب بالقاهرة يشكون صعوبة قطعة الفهم في امتحان اللغة الإنجليزية

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) بالقاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.



وكانت مدة الامتحان 3 ساعات، ومجموع درجات المادة 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3، مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

واشتكى العديد من الطلاب من صعوبة قطعة الفهم في امتحان اللغة الإنجليزية ، حيث تناولت القطعة موضوع مرض الربو، وجاءت بها بعض الكلمات غير المفهومة للطلاب، فيما أكد طلاب على أن مدة الامتحان كانت كافية للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها.