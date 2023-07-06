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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| طلاب بالقاهرة يشكون صعوبة قطعة الفهم في امتحان اللغة الإنجليزية

ارشيفية
ارشيفية
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انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) بالقاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.


وكانت مدة الامتحان 3 ساعات، ومجموع درجات المادة 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3، مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

واشتكى العديد من  الطلاب من صعوبة قطعة الفهم في امتحان اللغة الإنجليزية ، حيث تناولت القطعة موضوع مرض الربو، وجاءت بها بعض الكلمات غير المفهومة للطلاب، فيما أكد طلاب على أن مدة الامتحان كانت كافية للإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها.

الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة اللغة الأجنبية الأولى امتحان اللغه الانجليزية