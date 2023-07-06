"متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجا تدريبيا للطلاب وخريجي زراعة وبيطري

عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية لطلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص وذلك في الفتره من ٤ الي ٥ يوليو ٢٠٢٣، يتم خلالهما تدريب الفائزين داخل أقسام المعمل المختلفة.

وقامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل بعرض تقديمي لخدمات المعمل ودوره في سلامة الأغذية.

وقالت عبد اللاه، أن اهتمام إدارة المعمل بهذا النوع من المسابقات العلمية يأتي في إطار قيام المعمل بدوره الاجتماعي وتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لفتح المجال أمام تأهيل المتخصصين وثقل خبراتهم لتجهيزهم لسوق العمل في قطاع سلامة الغذاء.