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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس في القاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس بمنطقة السلام.

 تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلوجرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلوجرامات - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة منطقة السلام قسم شرطة السلام مخدر الحشيش