أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر بالدوري

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.



وحرص المدير الفني على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية و بدنية خاصة على هامش المران .

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني للاعبين خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل .

كما خاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي، بجانب تدريبات تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الجهاز الفني بالفريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.