غدا.. قطع المياه 8 ساعات فى إمبابة والمنيرة الغربية لإصلاح كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر ١٦٠٠ مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل" وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٧/ ٧ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٨/ ٧ /٢٠٢٣

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.