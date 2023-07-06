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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لطلاب الإعدادية.. موعد وشروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين في عين شمس

المتفوقين بعين شمس
المتفوقين بعين شمس
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أعلنت مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤  
ويستمر التقديم حتى 25 يوليو الحالي، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقد تقرر إجراء اختبار القبول في الفترة من 16: 17 أغسطس المقبل.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، حددت شروط الالتحاق للطلاب الحاصلين على الإعدادية 2023، وأبرزها: ألا يزيد عمر الطالب في الأول من اكتوبر المقبل عن 18 عاما.

وألا يقل مجموع الطالب عن 252 درجة فأكثر أي بنسبة 90 ‎%‎ 

وأن يجتاز الطالب اختبار القبول والكشف الطبي.

وحول باقي الإجراءات والمستندات المطلوبة: 

الأول الثانوي أغسطس المقبل الحاصلين على الإعدادية الصف الأول الثانوي شروط الالتحاق مدرسة المتفوقين بعين شمس