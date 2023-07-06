لطلاب الإعدادية.. موعد وشروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين في عين شمس

أعلنت مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
ويستمر التقديم حتى 25 يوليو الحالي، ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وقد تقرر إجراء اختبار القبول في الفترة من 16: 17 أغسطس المقبل.
ووفقا لوزارة التربية والتعليم، حددت شروط الالتحاق للطلاب الحاصلين على الإعدادية 2023، وأبرزها: ألا يزيد عمر الطالب في الأول من اكتوبر المقبل عن 18 عاما.
وألا يقل مجموع الطالب عن 252 درجة فأكثر أي بنسبة 90 %
وأن يجتاز الطالب اختبار القبول والكشف الطبي.
وحول باقي الإجراءات والمستندات المطلوبة: