عاصفة صيفية قوية تودي بحياة شخصين في هولندا وألمانيا

تشهد هولندا وجزء من ألمانيا عاصفة صيفية قوية أودت حتى الآن بحياة شخصين وتسببت في حدوث فوضى في النقل الجوي والسكك الحديد.

وقضت امرأة تبلغ 51 عامًا بعد سقوط شجرة على سيارتها في هارلم قرب أمستردام، وفق ما أعلنت الشرطة.

فيما أعلنت الشرطة الألمانية بأن رجلًا يبلغ 64 عامًا قضى بسقوط شجرة في بلدة ريده الألمانية الصغيرة قرب الحدود مع هولندا.

من جهة ثانية، أصيب رجلان بجروح خطيرة في أمستردام، أحدهما بعد سقوط شجرة على سيارته والآخر على ما يبدو بسبب سقوط خطوط كهربائية.

وأشار مطار سخيبول الدولي في أمستردام أحد المطارات الرئيسة في أوروبا، إلى إلغاء حوالى 400 رحلة بسبب العاصفة "بولي" التي جلبت معها رياحًا قويةً وأمطارًا غزيرةً.

بدورها، أعلنت شركة السكك الحديد الهولندية أن رحلات قطارات يوروستار المتجهة إلى لندن من أمستردام والقطارات الفائقة السرعة إلى مدينتي كولونيا وهامبورغ الألمانيتين ألغيت أيضًا.

وأعلن مطار سخيبول في أمستردام أن الرياح العاتية والأمطار وسوء الرؤية تتسبب بحركة جوية محدودة جدًا.

وأوضح ناطق باسم المطار "حتى الآن، ألغيت 400 رحلة". كما توقّفت كل القطارات المتجهة إلى سخيبول.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الملكية الهولندية تنبيهًا "أحمر" وهو المستوى الأعلى في أربع مناطق في البلاد.