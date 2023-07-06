مصرع 18 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

مصرع 18 شخصًا فيما أصيب العشرات؛ جرَّاء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل منذ مطلع الأسبوع الجاري في أنحاء متفرقة من باكستان.

وأوضحت تقارير إعلامية باكستانية أن عاصمة إقليم البنجاب الشرقي "لاهور" تعد الأكثر عرضة للأمطار، فيما تليها العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

وحذَّرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، المواطنين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي سببتها الأمطار في غرق بعض الطرق وارتفاع منسوب الأنهار.