ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 18 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مصرع 18 شخصًا فيما أصيب العشرات؛ جرَّاء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل منذ مطلع الأسبوع الجاري في أنحاء متفرقة من باكستان.
وأوضحت تقارير إعلامية باكستانية أن عاصمة إقليم البنجاب الشرقي "لاهور" تعد الأكثر عرضة للأمطار، فيما تليها العاصمة الاتحادية إسلام آباد.
وحذَّرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، المواطنين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي سببتها الأمطار في غرق بعض الطرق وارتفاع منسوب الأنهار.

مصرع 18 شخص ا باكستان الأمطار الغزيرة