رسميًا.. دي ماريا ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي

أزاح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الستار عن وجهته المقبلة، بعد انتهاء رحلته مع نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع دي ماريا في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد بطل العالم 2022 مع يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي 2022-2023، ليرحل مجانًا إلى بنفيكا لمدة موسم واحد فقط، أي حتى صيف 2024 المقبل.

وبذلك، عاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى بنفيكا، حيث سبق وأند ارتدى قميص العملاق البرتغالي في عام 2007، قبل أن يرحل بعد 3 أعوام لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو.

وخلال الـ3 مواسم ارتدى صاحب الـ35 عامًا قميص النسور في 121 مباراة، مسجلًا 15 هدفًا وصنع 28 آخرين، محققًا 3 ألقاب.

وكان يوفنتوس، أعلن في وقت سابق رحيل دي ماريا رسميًا بعد موسم واحد قضاه رفقة الفريق بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وتوج دي ماريا، أثناء فترة تواجده مع يوفنتوس، بلقب بطولة كأس العالم، حينما أسهم في تتويج منتخب الأرجنتين بمونديال قطر 2022.

وأصبح أنخيل دي ماريا، ثاني صفقات بنفيكا بعد التعاقد مع صانع الألعاب التركي أوركان كوكتشو من فينورد الهولندي.