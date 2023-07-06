بعد رونالدو وبنزيما.. 10 نجوم عالميين على رادار الأندية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية، خطة طموحة للنهوض بكرة القدم، خلال السنوات المقبلة، لجعل دوري روشن أحد الدوريات القوية على مستوى العالم، ومن أجل ذلك تسعى لاستقطاب العديد من الأسماء الرياضية اللامعة في أوروبا.

ونجحت الأندية السعودية في منافسة الكيانات الرياضية الكبرى في العالم وتمكنت من استقدام نجوم كبار مثل: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي ومارسيلو بروزوفيتش وكاليدو كوليبالي.

وتشير تقارير صحفية عالمية إلى أن الأندية السعودية تستهدف التعاقد مع نجوم لامعين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتتضمن أسماء مثل: ساديو ماني ونيمار وحكيم زياش وبوفون ودي خيا.

- وفي هذا التقرير نكشف أبرز 9 نجوم تستهدف الأندية السعودية التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

رياض محرز

يعد رياض محرز أحد الأسماء المهمة التي يستهدفها نادي أهلي جدة، حيث قدم عرضًا رسميًا إلى مانشستر سيتي للسماح برحيل محرز هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قدم أهلي جدة عرضًا رسميًا إلى النجم الجزائري رياض محرز، والمفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق.

ساديو ماني

يعتبر ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونخ، من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأندية السعودية، حيث ذكرت تقارير صحفية وجود محادثات جارية بين نادي النصر السعودي والدولي لمحاولة التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حيث أشارت تقارير إلى اهتمام ستيفن جيرارد بالتعاقد مع السنغالي وسعيه لجلبه إلى نادي الاتفاق.

حكيم زياش

يعد حكيم زياش من الأهداف المهمة لنادي النصر من أجل مزاملة كريستانو رونالدو ونجولو كانتي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعد الموسم الصفري الذي خرج به العالمي.

وكان اللاعب المغربي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للعالمي الأيام الماضية ولكن الصفقة تأجلت بسبب أنباء عن معاناة اللاعب من مشكلات عضلية.

بوفون

وأكدت تقارير إيطالية، أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي بارما الإيطالي، تلقى عرضاً مغرياً للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل براتب يصل إلى 30 مليون يورو في الموسم.

جوردان هندرسون

من جهتها، أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى سعي ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق لدعم الفريق بالعديد من العناصر المميزة، وطلب التعاقد مع جوردان هندرسون من أجل قيادة منتصف ميدانه في الموسم المقبل، مستغلًا عدم حاجة ليفربول الماسة له في الوقت الحالي، حيث يتعاقد مع لاعبين خط وسط في الميركاتو الجاري.

أوباميانج

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من اللاعبين الذي يخطط جيرارد أيضا الاعتماد عليها في الاتفاق وارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء رحلته رفقة تشيلسي، وعدم وجود نية للإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب فشل انتقاله إلى برشلونة.

دي خيا

ويحاول نادي النصر التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا المنتهي عقده مع مانشستر يونايتد، حيث يضغط رونالدو على النادي السعودي للتعاقد مع زميله السابق في الشياطين الحمر، وقدم النصر عرضا يصل إلى 291 ألف يورو أسبوعيا.

أندريه أونانا

وأوضحت تقارير صحفية أن أندريه أونانا حارس مرمى فريق إنتر ميلان، تلقى عرضًا مغريا من نادي النصر السعودي، وارتبط النصر بأكثر من حارس، في الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، وديفيد دي خيا الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد يوم 30 يونيو الماضي.

باولو ديبالا

تلقى باولو ديبالا نجم نادي روما الإيطالي عدة عروض من أندية سعودية، خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الهلال السعودى الذي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين عالميين.

نيمار

تتهافت الأندية السعودية للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب صفوف باريس سان جيرمان، حيث تلقى عدة عروض من أندية دوري روشن، للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية ووصلت العروض إلى 400 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن التقارير أشارت إلى رغبة النجم البرازيلي في البقاء في النادي الباريسي.