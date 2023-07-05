إنذار شديد اللهجة من الخليفي إلى مبابي: "أمامك أسبوعان لحسم قرارك"

وجه القطري ناصر الخليفي، مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنذارًا شديد اللهجة لمهاجم الفريق كيليان مبابي بشأن مستقبله.

وأبدى كيليان مبابي، رغبته في عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2024.

وتحدث الخليفي عن مصير مبابي مع النادي الباريسي في تصريحات صحفية، عقب مؤتمر تقديم الإسباني لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي كريستوف جالتيير.

وقال ناصر الخليفي: «‏لقد صدمت عندما علمت أن مبابي يريد المغادرة مجانًا، إنه فتى عظيم، رجل نبيل، لذا المغادرة مجانًا وإضعاف أكبر نادٍ في بلدك، هذا ليس مبابي، أنا مصدوم، وفي خيبة أمل».

وأكد رئيس سان جيرمان: «كان لدينا اتفاق شفهي إنه لن يرحل بشكل مجاني عن صفوف باريس سان جيرمان، مبابي أفضل لاعب في العالم لا يمكنه الرحيل بشكل مجاني هذا مستحيل».

وأبرزت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، تصريحات الخليفي عن مبابي، مشددًا: «لهذا السبب عليه أن يقرر الأسبوع المقبل، أو على الأكثر خلال أسبوعين، وإذا لم يرغب في توقيع عقد جديد، فالباب مفتوح».

وأتم الخليفي: «الأمر كذلك بالنسبة له وللآخرين، لا أحد أكبر من النادي ولا لاعب ولا حتى أنا، الأمر واضح للغاية».

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024 المقبل، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي جديد، ولكن بموافقة الطرفين، وهذا ما أعلن قائد منتخب فرنسا رفضه التجديد بشكل رسمي.