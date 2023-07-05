تعليم البحيرة تحصد المراكز الأولى بالدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج امتحانات الدبلومات الفنية، حيث حقق 4 طلاب المركز الأول في تخصصات مختلفة بالتعليم الصناعي.

وقدم يوسف الديب، وكيل تعليم البحيرة التهاني للطلاب الناجحين والمتفوقين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعود إلى منظومة متكاملة وحرص دائم على دعم التعليم الفني لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والإنتاج.

وتم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي، وهم محمد عاطف فوزي محمد عباسية، إسراء محمد إسماعيل عبد العظيم مرسى، بسمة شوقى عبد الحميد السيد أبو زيد، وبسمة محمود محمد يونس عبد العزيز. وأشار وكيل التعليم إلى أهمية التعليم الفني في إعداد جيل قادر على تحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.