جيه بي مورجان: يجب توقف التذمر من استضافة الإمارات لـ"COP28"

قال مصرفي كبير لدى جيه.بي مورجان، إنه يجب على المنتقدين التوقف عن "التذمر" من استضافة الإمارات لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) وإعطاء الدولة المنتجة للنفط فرصة لإظهار قدرتها على قيادة جهود تخليص قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، نقلا عن وكالة رويترز.

وتعرض الرئيس المعين لقمة كوب28، الإماراتي سلطان أحمد الجابر الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لانتقادات من نشطاء المناخ بسبب اتخاذه ما يرون أنه موقف متراخ تجاه الوقود الأحفوري قبل قمة الأمم المتحدة التي تبدأ في نوفمبر.

وحث أكثر من 100 عضو في الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي في مايو الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية على الضغط على الإمارات لاستبعاد الجابر من رئاسة مؤتمر المناخ، قائلين إن ازدواج منصبه قد يؤدي لتقويض المفاوضات.

وقال تشوكا أومونا رئيس الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستثمار المصرفي في الاقتصاد الأخضر لدى جيه.بي مورجان إن المنتقدين في البلدان الغنية يجب أن "يمنحوا الرئاسة فرصة".

وأضاف "إنها نظرة سيئة حقا. نعم، الإمارات دولة منتجة للنفط، لكن مصر والمملكة المتحدة دولتان منتجتان للنفط أيضا ولم يقل أحد إن هذا يجب أن يمنعهما من استضافة (قمتي كوب السابقتين). بل إن مقر الأمم المتحدة يوجد في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم".

وتابع أومونا، وهو سياسي سابق في حزب العمال البريطاني المعارض، إنه التقى بالفريق الإماراتي لرئاسة المؤتمر المناخي وإنه أثار إعجابه.

واختتم: "هم (الإماراتيون) يفهمون قطاعات النفط والغاز ربما أفضل من الكثيرين غيرهم، يعرفون ما يتطلبه الأمر لتخليص القطاع من الانبعاثات الكربونية. ومن المؤكد أن ذلك يعني أنهم سيلعبون دورا مهما للغاية في العالم لإيجاد حل لما قد يكون أكبر تحد لنا".