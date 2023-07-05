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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الغرف التجارية تنفي ما يتردد عن حظر استيراد بعض السلع

علاء عز أمين عام
علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية
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نفي الدكتور علا عز امين عام اتحاد الغرف التجارية ما تداول علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر لصفحة منسوبة للجريدة الرسمية تتضمن بحظر استيراد عددا من السلع.

وأكد عز في تصريحات صحفية، بأن الخبر لا أساس له من الصحة والهدف منه اثارة البلبلة موضحا بأن وزارة التجارة والصناعة هي الجهه المنوطة وصاحبه القرار بحظر الاستيراد.

وقال عز بأنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك للتأكد من صحة  المنشور المنسوب لمصلحة الجمارك، وناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبية من تجار وصناع من تلك الممارسات التي تستهدف الاضرار بالاقتصاد المصرى.

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