الوذمة الحرارية.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

عند حدوث انتفاخ وتورم باليدين والكاحلين والقدمين فهذا المرض يسمي بالوذمة الحرارية، ويحدث هذا العرض يحدث بسبب احتباس الماء، ويظهر في الأطراف السفلية للجسم، ويرتبط بالطقس الحار.

ويمكن لأعراض أخرى غير الطقس حدوث في الوذمة الحرارية، أو زيادتها، مثل كثرة ملح الطعام، أو الوقوف لفترات طويلة، أو أعراض ما قبل الحيض، أو بعض أدوية الضغط والسكري، أو تليف الكبد، أو الحمل.

ومن أهم أعراضها أن الضغط على موضع التورم بالإصبع يترك فجوة، كما تبدو البشرة مشدودة ولامعة.

وعادة ما تختفي الوذمة الخفيفة من نفسها عندما تبرد وعند الاستمرار في شرب الماء، خاصة إذا رفعت المنطقة المصابة فوق مستوى القلب أثناء الجلوس، وفقا لـ "ليفينج سترونج".

ومن أسباب العلاج: لبس الجوارب الضاغطة، وأخذ حمام ملح إبسوم، ورفع القدمين، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.

ومع ذلك، إذا استمرت الوذمة لعدة أيام، فعليك زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر غير حرارة الطقس.

وبشكل عام، يساعد تبريد الجسم باستمرار، وشرب الماء، والحركة والنشاط على الوقاية من أي تورم يسببه ارتفاع درجة الحرارة، أو التواجد في أماكن غير مبردة لفترة طويلة.