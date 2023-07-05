بعد إصابته في حادث أليم.. حارس باريس سان جيرمان يغادر العناية المركزة

غادر الإسباني سيرخيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، غرفة العناية المركزة بمستشفى "فيرجين ديل روسيو" بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وسقط حارس باريس سان جيرمان من أعلى صهوة جواد في مهرجان محلي، ليدخل غرفة العناية المركزة، ليغادرها اليوم الأربعاء بعد 5 أسابيع من البقاء داخلها.

ومرت حالة سيرخيو ريكو بفترات صعود وهبوط عديدة، قبل أن يغادر غرفة العناية المركزة بعدما باتت حالته الآن مستقرة إلى درجة كبيرة.

تعرض ريكو لحادث أليم بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي نهاية مايو الماضي، حينما سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودخل الحارس الإسباني في غيبوبة منذ سقوطه على رأسه، واستعاد وعيه منذ أيام بعدما أصيب بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، بحسب عدة تقارير صحفية.

وذكر المستشفى في بيانه: «خرج سيرخيو ريكو من العناية المركزة، حيث كان تحت الرعاية والمتابعة الدقيقة لحالته خلال الأسابيع الخمسة الماضية التي مكث فيها تحت عناية أطباء العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين».

وأضاف البيان: «اعتبارًا من اليوم تم نقل ريكو إلى جناح في المستشفى حيث سيواصل تلقي الرعاية التمريضية بشكل اعتيادي».

وقبل أسابيع، قالت ألبا سيلفا زوجة ريكو للصحفيين إنه عاد للوعي لعدة أيام، موضحة أنه عاش أيامًا جيدة في المستشفى وأخرى سيئة.

وأردفت زوجة سيرخيو ريكو: «إنه في حالة مستقرة الآن، ونحن نتحلى بالإيجابية».