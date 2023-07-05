محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة مقعد تسوية المنازعات

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في جلسة مقعد تسوية المنازعات، التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس المدينة الرقمى الجديد بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعينين والإدارات المعنية.

ووجه المحافظ بسرعة تذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون، وذلك لإنهاء جميع موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.

وقد باشرت اللجنة عملها فى ضوءً توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم وسرعة إنهاء طلباتهم فى إطار القانون.

كذلك تم إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.

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