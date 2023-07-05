بوساطة جيرارد.. الاتفاق السعودي يطلب التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد

دخل نادي الاتفاق السعودي في سباق التعاقد مع أحد نجوم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي الجديد ستيفن جيرارد، مهتم بشكل قوي في التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.

وتولى ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي في الأيام الماضية، ليبدأ رحلة انتقاء صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، ليلعب دور الوسيط لإقناع موراتا للانضمام للاتفاق السعودي.

ستيفن جيرارد

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: «يعد فريق الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، هو النادي السعودي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد».

وبحسب صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن نادي الاتفاق دخل في صراع التعاقد مع ألفارو موراتا بطلب من المدير الفني الجديد ستيفن جيرارد.

وأضافت الصحيفة، أن جيرارد يبذل حاليًا قصارى جهده لإقناع المهاجم الإسباني البالغ من العمر 30 عامًا من أجل الانضمام إلى نادي الاتفاق لتدعيم خط الهجوم.

ويجهز الاتفاق عرضًا رسميًا للمهاجم موراتا لمدة ثلاثة سنوات حتى نهاية موسم 2026، بالإضافة إلى منحه راتبًا ضخمًا للموافقة على العرض.

وأضاف رومانو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميلان أيضا حريص على ضم موراتا، ويقود السباق لحسم الصفقة».

ألفارو موراتا

وسبق أن أفادت تقارير صحفية، بأن نادي التعاون السعودي، عرض على موراتا الحصول على راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو مقابل الانتقال إلى الدوري السعودي.

كما حاول نادي الهلال السعودي خلال الأيام الماضية، بحث إمكانية التعاقد مع موراتا لتدعيم الخط الهجومي للفريق، إلا أن المفاوضات لم ترتق إلى تقديم عرض رسمي للاعب.

وزعمت تقارير بوجود شرط جزائي في عقد ألفارو موراتا مع أتلتيكو مدريد يقرب من 20 مليون يورو.

ويسعى نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع ألفارو موراتا لتدعيم خط هجوم الروسونيري، عقب اعتزال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وشارك ألفارو موراتا مع أتلتيكو مدريد بالموسم الماضي في 45 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 3 آخرين، كما سجل موراتا 3 أهداف مع منتخب إسبانيا خلال المشاركة في كأس العالم 2022.