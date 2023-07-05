تأجيل محاكمة أحد شركاء "زوبع" بقضية اللجان الإعلامية للإخوان

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد وهو شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين لجلسة 4 سبتمبر في قضيه اللجان الاعلاميه للاخوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.



أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية

قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة حمزة زوبع و13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين.