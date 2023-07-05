زيلينسكي يحذر من نشاط روسي في محطة الطاقة النووية زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن القوات الروسية وضعت "أشياء تشبه المتفجرات" على أسطح بعض المباني في محطة الطاقة النووية زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وحذر زيلينسكي، في تغريده نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر، من هجوم روسي محتمل على البنية التحتية الأوكرانية، بعد تدمير سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في يونيو، مما تسبب في أضرار جسيمة لجزء كبير من جنوب أوكرانيا.

وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في تدمير السد، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا بدورها.

وحذر زيلينسكي من أن التأثيرات الإشعاعية الناجمة عن انفجار في محطة الطاقة "ستؤثر على الجميع"، وقال زيلينسكي: "العالم يرى - لا يسعه إلا أن يرى - أن مصدر الخطر الوحيد لمحطة زابوريجيا هو روسيا وليس أي شخص آخر".

وأضاف: "لسوء الحظ، لم يكن هناك رد في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع للهجوم على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وهذا قد يحرض الكرملين على ارتكاب شر جديد".

وتابع: "إنها مسؤولية كل فرد في العالم أن يوقف الكرملين ولا يتوجب على أي أحد التجاهل، لأن الاشعاع يؤثر على الجميع".