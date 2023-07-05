المؤسسة العسكرية الرياضية تجهز أبطال مصر لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024

جهاز الرياضة العسكري أحد الإدارات المركزية التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع، نموذج مشرف للعمل الإداري وصناعة البطل الرياضي، الذي يستطيع رفع علم مصر خفاقا فى البطولات القارية والإقليمية والدولية.

أنشئ جهاز الرياضة العسكري بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة البدنية للفرد المقاتل وتنظيم وإدارة المسابقات الرياضية العسكرية وتنفيذ برامج رياضيات المستويات العليا لصالح المنتخبات الوطنية والعسكرية.

ويهدف جهاز الرياضة العسكري لإعداد أبطال مصر للمنافسة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ واعتلاء منصات التتويج، استمرارًا لدوره الفعال فى دعم الرياضة المصرية وزيادة رصيد مصر من الإنجازات ورفع علمها عاليًا خفاقًا فى جميع المحافل الرياضية على جميع المستوى (القارى- الدولى- العالمى- الأوليمبي) للتأكيد على مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، كذلك إنشاء المدارس الرياضية العسكرية بهدف إعداد أبطال رياضيين لتمثيل المنتخبات العسكرية فى البطولات الدولية وتدعيم المنتخبات المصرية.

ونجح جهاز الرياضة العسكري بتبنى مشروع صناعة البطل الأوليمبى بالمدارس العسكرية الرياضية منذ عام ٢٠٠٥ والذى أتى بثماره بحصد ٢٣ ميدالية أوليمبية من إجمالى ٤٥ ميدالية أوليمبية حققتها البعثات المصرية فى ٧ دورات أوليمبية للشباب والكبار والتى كان آخرها دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢١.

وترصد "البوابة نيوز" عددًا من نماذج الرياضيين أبناء المؤسسة العسكرية الذين لهم دور فعال خلال المرحلة المقبلة.

سمر حمزة

سمر عامر إبراهيم حمزة المصنفة الأولى عالميًا فى المصارعة، محمد إبراهيم السيد (كيشو) لاعب رفع الأثقال وبطل أفريقيا، واللاعب هيثم محمود أحمد فهمي الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن (٦٠) كيلو جراما ببطولة أفريقيا، ولاعبة منتخب مصر فى ألعاب القوي بسنت حميدة صاحبة ذهبية البطولة العربية فى المغرب.

ومهند طارق شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث صاحب الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى أقيمت بدولة المجر وتنافست خلالها (١٧) دولة، وسلمى أيمن عبد المقصود الحاصلة على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسى الحديث التي أقيمت بدولة المجر.

سارة سمير

والرباعة سارة سمير الحاصلة علي ٣ ميداليات ذهبية فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال وتحقيق رقم قياسي أفريقي فى كل من مسابقات الخطف (١١٧) كجم - النطر (١٥١) كجم في ميزان (٨١) كجم، واللاعبة نعمة سعيد فهمى لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال الحاصلة على (٣) ميداليات ذهبية في وزن (٧١) كجم ببطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بدولة تونس بمشاركة (١٢٧) لاعبا ولاعبة يمثلون (١٩) دولة.

ووضعت المؤسسة العسكرية برنامجًا خاصًا لإعداد الابطال للمنافسات المقبلة وعلي رأسها دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، حيث تضع ثقتها فى جميع اللاعبين المميزين الذي يتم انتقاؤهم بعناية بالغة لتمثيل المنتخبات الوطنية فى جميع الألعاب وتوفير المعسكرات والاحتكاك القوي قبل خوض غمار المنافسة القارية والدولية والأوليمبية.

بسنت حميدة

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية بما يسهم في تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى المؤسسة العسكرية، وجميع قيادات القوات المسلحة المصرية على دعمهم لأبطال مصر الرياضيين، والرعاية الكاملة للمواهب الذين يحققون إنجازات فريدة للرياضة المصرية في مختلف المحافل.

وثمن وزير الرياضة على توجه المؤسسة العسكرية نحو توفير كل الإمكانيات الفنية والإدارية لأبطال مصر الرياضيين.

وزير الرياضة

وتابع وزير الشباب إلى الإنجازات الكبيرة التى حققها لاعبو ولاعبات المؤسسة العسكرية موخرا، إذ تعد خير إعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، والتى يتم الاستعداد لها بتوفير كل متطلبات اللاعبين، وتهيئة الأجواء حولهم، من أجل مزيد من التركيز لقادم المنافسات فى مشوار التأهل للأولمبياد، والظهور بها بكل قوة، وتحقيق ميداليات أوليمبية، وذلك بتضافر الجهود بين الوزارة، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، والمؤسسة الرياضية العسكرية.