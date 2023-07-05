رسميا.. برشلونة يتعاقد مع إينيجو مارتينيز

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو لدعم دفاع الفريق الكتالونى خلال الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمى لفريق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إعلان عن الصفقة الجديده، إذ نشر أولا صورة مظلمة للاعب الجديد.

وبعدها قام الفريق الكتالونى بنشر فيديو يكشف فيه عن تعاقده رسميا مع إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو السابق، وكتب: "مرحبا إينيجو".

وأوضح بيان برشلونة، إن اللاعب سيوقع لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 400 مليون يورو.

وسيخوض إينيجو مارتينيز صاحب الـ 32 عاما، التدريبات بجانب نجوم البلوجرانا، حين تبدأ الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2023-2024.

ولعب إينيجو 357 مباراة في الليجا مع بيلباو، وسيمثل عامل الخبرة في دفاع برشلونة، كما يمكنه اللعب كظهير أيسر إلى جانب أليخاندرو بالدي الذي أصبح وحيدا في هذا المركز، بعد رحيل جوردي ألبا.