وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات بحي الضواحي، بالبدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم، وذلك استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى.

بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي في بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد الى أن عمال منظومة الجمع المنزلي سيقوموا بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيجرى تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأكد على تقديم كافة الدعم لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين وتساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما ينجز من تنمية وتطوير.