12 فرقة لتنفيذ برنامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بسفاجا.. صور

تابع اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، أعمال الفرق المكلفة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة بمكافحة ورش الضباب بمدينة سفاجا للحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

أوضح رئيس المدينة، أن اللجنة من كافة الجهات المعنية بالمدينة تتعاون مع الفرق المكلفة وفرق الرصد من الإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ برامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة ضمن خطة زمنية موضوعة لتغطية كافة مناطق وأحياء وقرى سفاجا.

من جانبه اكد الدكتور جورج نائب مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن البرنامج يهدف إلى تقصي أماكن توالد البعوضة وتحقيق مبدأ الإصحاح البيئي وأعمال الرش والمكافحة الخاصة في البؤر التي تعد حاضنة مناسبة ليرقات البعوضة ، بالتعاون مع الجهود المجتمعية في دعم ومساندة فرق العمل الأمر الذي يؤدي إلى خلق بيئة صحية ومستدامة.

وأكد أن ١٢ فرقة تعمل بجميع أحياء المدينة حيث تكافح فرقة «فريق الفيوم» منطقة كيلو ٨ والمركز السياحي، وفرقة «الجيزة ١ & الجيزة ٢» تعمل في منطقة الشباب وزرزارة الجديدة والأماكن تحت الانشاء في المنطقة حتى الوصول للطريق الدائرى، وتهتم فرقة «الاسماعيلية» بمنطقة مجلس المدينة من ميدان العروسة - مطعم الورداني وتقسيم فيلات الالمونيوم - خلف مركز الشباب الإسكان الشرقي ومنطقة الثلاجة، وتكافح فرقة «كفر الشيخ» منطقة خلف مجلس المدينة - الشارع الخلفى حتى مستشفى سفاجا، وفرقة «السويس» تعمل في منطقة الإذاعة والتلفزيون من شارع قهوة النت وفرن الشيماء والإذاعة والتلفزيون، وفرقة «القاهرة» في منطقة الاستاد والكيلو ٣، من شارع الاستاد الاسكان الغربى سوق الخضار والكيلو ٣، وفرق «دمیاط ۱&دمياط ۲» منطقة الاشغال من شارع السنترال وشارع قرنى حتى مسجد الحسين، وعمارات ابو النصر - عمارات مبارك - الكيلو ٥، وفرقة «بنى سويف» ومن جمعية عمر بن الخطاب - شارع نادى الشاطئ ومسجد ابوبكر الصديق، فرقة «كفر الشيخ ٢» في المنطقة المنطقة الصناعية.

واضاف رئيس المدينة د، إلي أن فرق بجانب عمليات الرش المكثف كذلك تستهدف الحملة التخلص من المخلفات الصلبة والمنزلية بطرق سليمة وصحية ، إضافة إلى التخلص من كافة أشكال تجمعات المياه الراكدة حول المنزل لإزالة أماكن التوالد، والإشراف على التغطية المحكمة لخزانات المياه سواء على أسطح المنازل أو الخزانات الأرضية.

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