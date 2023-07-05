باكستان تدين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على جنين

أدانت باكستان، اليوم الأربعاء، بشدة الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها نقلته صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية - أن هذه الحلقة الأخيرة من العنف ضد شعب فلسطين من جانب قوات الاحتلال و"يجب أن تتوقف على الفور".

وأضاف البيان أن "باكستان تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وقف هذه الأعمال الوحشية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

كما أدان وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، الغارات "الوحشية" والضربات الجوية، ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوقف إراقة الدماء الفلسطينية" التي تراق بشكل صارخ.

وقال: "ندين بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية الوحشية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 50. ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف إراقة الدماء الفلسطينية.. نجدد أقوى دعم للقضية والنضال الفلسطيني المشروع".