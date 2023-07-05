بالفيديو.. تفاصيل محاولة باحث اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات

كشف الدكتور مصطفى عبد الحكيم، باحث بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشاف مضادات للخلايا السرطانية مستخرج من أوراق النباتات، قائلا: “إن المركز القومي للبحوث هو بيت المراكز البحثية في مصر”، مشيرًا إلى أنه من أجل القدرة على استخدام مركب يتم استخدامه لمعالجة السرطان، فهذا الأمر يكون وفقًا لأبحاث تأخذ سنوات وبمبالغ مالية كبيرة جدًا وبروتوكولات صعبة جدًا.

وأضاف "عبد الحكيم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن استخراج المركب يكلف ملايين من أجل معرفة هل من الممكن إعطاء هذا المركب للإنسان أم لا، موضحًا أن المركز القومي للبحوث أضاف تكنولوجيا جديدة بالعمل على مركبات المخلفات ومنها مركب نباتي طبيعي، وهي مركبات تكميلية.

وتابع، أنه تم نشر حوالي 13 بحث بتعاون مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة جيجيانغ الصينية، وهي رقم 3 عالميًا، موضحًا أنه يتم رسم المركب فى بداية المشروع، والعمل على خلية إحادية الخلايا، بطريقة كهروكيميائية وهو أمر ليس سهلًا أبدًا.