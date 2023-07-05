خبير يكشف أهمية سياحة اليوم الواحد في مصر.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن "سياحة اليوم الواحد" موجودة في مصر منذ زمن كبير، والسفن العملاقة تأتي إلى ميناء الإسكندرية وبورسعيد وعلى متنها أعداد كبيرة للغاية من السائحين، وتصل إلى 3000 فرد بخلاف أفراد الطاقم حوالي 1500 فرد ثم يتوجهون إلى أماكن مختلفة في الدولة المصرية لزيارتها.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سياحة اليوم الواحد يكون لها عائد كبير على الدولة، خاصة أن البورصات العالمية برلين وانجلترا يكون فيها أصحاب المراكب الشراعية التي تقوم بهذه الرحلات ويتواجدون في المعارض الدولية وهذه المراكب تزور موانئ البحر الأحمر ومناطق بالشرق الأوسط.

كما تابع أن سياحة اليوم الواحد أو الترانزيت لها أهمية كبيرة على قطاع السياحة ويساهم في دعم القطاع وبالتالي الاهتمام بهذا النوع من السياحة مهم للغاية مع وفود اعداد كبيرة وجنسيات مختلفة على البلاد وزيارتهم للأماكن الأثرية يساهم في توفير الكثير من العملة الصعبة.

