الدفاع البريطانية: الجيش الروسي يحاول إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء أن الجيش الروسي يسعى بشتى السبل لإبطاء عمليات الهجوم المضاد المدرع الأوكراني في جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة - في تحديث استخباراتي لها حول الوضع في أوكرانيا نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه "في الأسابيع الأخيرة، منحت روسيا الأولوية وعززت التكتيكات التي تهدف إلى إبطاء العمليات الهجومية المضادة المدرعة الأوكرانية في جنوب أوكرانيا"، مضيفة أن "جوهر هذا النهج هو استخدام روسيا المكثف للألغام المضادة للدبابات".

ولفتت إلى أنه "في بعض المناطق، تشير كثافة حقول ألغامها إلى أنها استخدمت على الأرجح ألغاما أكثر بكثير من تلك التي تستخدمها في عقيدتها العسكرية"، مبينة أنه "بعد إبطاء التقدم الأوكراني، حاولت روسيا بعد ذلك ضرب المركبات المدرعة الأوكرانية بدون طيار وطائرات هليكوبتر هجومية ومدفعية في اتجاه واحد".

وخلصت الوزارة إلى أنه "على الرغم من أن روسيا حققت بعض النجاح في هذا النهج في المراحل الأولى من الهجوم المضاد الأوكراني، إلا أن قواتها لا تزال تعاني من نقاط ضعف رئيسية، خاصة الوحدات المنهكة ونقص ذخائر المدفعية".