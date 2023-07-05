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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تغرم جوجل لأسباب مرتبطة بمحرك البحث ومتجر التطبيقات

جوجل
جوجل
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ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية فرضت غرامة بمليوني يورو على جوجل Google.

وأوضحت الشبكة أن القرار جاء بسبب النقص في "المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة" في محرك البحث الخاص بها وتحديدًا في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات "Google play store".

وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة لعدم امتثال "Google" للقوانين المتعلقة بـ"المعلومات الخاصة بالمستهلك"، المرتبطة تحديدًا بـ"معايير التصنيف" التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ"جوجل" ومتجر "جوجل بلاي ستور".

فرنسا جوجل غرامة