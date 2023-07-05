صرف 75 مليون رغيف خبز مدعم خلال شهر يونيو الماضي بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن تحقيق المديرية المستهدف من صرف السلع التموينية، والخبز البلدي المدعم، خلال الشهر الماضي، فضلا عن استقرار أسعار المواد والبترولية وأنابيب البوتاجاز، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة.

وأوضح صلاح، جهود المديرية خلال شهر يونيو الماضي، على النحو التالي، فيما يخص المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,5 مليون رغيف/يوم من خلال عدد 305 مخبز بلدي مدعم، كما تم صرف كمية قدرها 4237 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق، بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 569 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

وفيما يخص شئون السلع التموينية، أوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم صرف مقررات شهر يونيو 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الإضافي بمبلغ 57 مليون جنيه بنسبة 98 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 592 ألف جنية، فارق نقاط الخبز لعدد 30485 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

وأشار صلاح، إلى انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع توفر الأسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال الأيام الأولى من شهر يوليو 2023، تم صرف 2.7 مليون رغيف خبز مدعم بموجب البطاقات التموينية من خلال عدد 305 مخبز بلدي مدعم، كما تم صرف كمية قدرها 373 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.

وأضاف صلاح، أنه تم صرف سلع تموينية من المنافذ التموينية بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 62 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو لعدد 4639 بطاقة قام أصحابها بتوفير جزء من الخبز المقرر لهم، كما تم تحرير إجمالي عدد 26 محضرا ومخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية والأسواق، وجار المتابعة للأنشطة المختلفة واستقبال أي شكاوى تتعلق بالحالة التموينية.