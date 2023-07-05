رفع 64 طن مخلفات وقمامة بقرى مركز الزينية شمال الأقصر.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز الزينية شمال الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس المدينة، عددا من حملات النظافة وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة وتكثيف منظومة النظافة وتوسيع الطرق، وذلك تحت إشراف يوسف جلال وحجازي النحاس نائبا رئيس المدينة، وهاني عبدالقادر مدير إدارة النظافة بالمركز.

ففي مدينة الزينية، تم تنفيذ حملة نظافة داخل نطاق المدينة بالفترة المسائية، أسفرت عن رفع 15 طنا و٢٠٠٠٠ كيلوجرام من القمامة والتراكمات والمخلفات.

وفي الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري، تم تنفيذ أعمال حملتي نظافة داخل القرية، أسفرت عن رفع 15 طنا من القمامة والمخلفات من منطقة شارع العصارة والصحارة، وشارع المرشح والشارع الرئيسي، وتم الأعمال تحت إشراف صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية بتضافر جهود المواطنين مع الوحدة المحلية للقرية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري، بإنهاء أعمال توسعة شارع الشعراوي ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة على جانبي الطريق، بداية من شارع طيبة من الجهة الشرقية حتى محطة صرف الشعراوي من الجهة الغربية، بطول حوالي ما يقارب واحد كيلومتر تقريبا، ، كما تم رفع ٥ أطنان من مخلفات القصب خلال حملة نظافة موسعة على الطريق الزراعي السريع مصر - أسوان قطاع المدامود بحري، كما تم تهذيب وقص الأشجار على جانبي الطريق وذلك لتسهيل الرؤية على قائدي المركبات وتحسين الشكل العام وتمت الأعمال بقيادة عنتر هلالي رئيس القرية، ومكي عمر سكرتير القرية.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، أعمال حملة نظافة داخل نطاق القرية وتم رفع 17 طنا من القمامة والمخلفات بالقرية، كما تم رفع ٥ أطنان من التراكمات ومخلفات قصب السكر على شارع مصر - أسوان الزراعي، وذلك بحضور يوسف أحمد محمود رئيس قرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، وعماد أنور محمد مسئول النظافة بالقرية.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية العشى، بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية وتم رفع ٧ طن مخلفات وتراكمات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة، بتنفيذ إزالة عدد ٢ منزل آيل للسقوط، حيث جرى العمل على تنفيذ قرارات الإزالة للمنازل المتعارضة مع محور شمال الأقصر.

كما تم تنفيذ أعمال تركيب الكشافات على الطرق العمومية داخل نطاق مركز الزينية، بالإضافة إلى رفع نواتج تطهير الري من خلال تنفيذ قرار ١٧٦ الخاص برفع نواتج تطهير الري برفع ٧٠ طنا من التراكمات ومخلفات الري.

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