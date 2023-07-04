تريزيجيه يهنئ المنتخب الأوليمبي: "رجالة شرفتونا ومستنين الكأس"

حرص الدولي محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر و والمحترف ضمن صفوف طرابزون التركي ، على تهنئة منتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024 والفوز على غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة بالمغرب.



علق تريزيجيه على صفحته : "مبروك لمنتخب مصر الأوليمبي التأهل لاوليمبياد باريس 2024 ..رجالة شرفتونا ..و ان شاء الله ترجعو بالكاس ".



كان قد حقق المنتخب الاوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز علي نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة.

بتلك النتيجة يحجز الفراعنة الشباب مقعدا في نهائي "كان" الشباب.