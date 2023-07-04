بتكلفة 137 مليون جنيه.. طرح 20 بئرا للإحلال بالوادي الجديد

أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، أن الإدارة المركزية بالوادي الجديد، بصدد إنهاء إجراءات طرح 20 بئر، عبارة عن إحلال آبار انتهى عمرها الافتراضي أو بها خلل فني أو ميكانيكي.

وأوضح وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الآبار موزعة على الإدارات الفرعية الثلاث كالتالي إدارة الخارجة وتشمل مركزي الخارجة وباريس، بها 4 آبار إدارة الداخلة وتشمل مركزي الداخلة وبلاط تضم 6 آبار، إدارة الفرافرة بواقع 10 آبار.

وذكر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 137 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه خلال أيام سيجري البدء في تنفيذ الإحلال والتجديد.

يذكر أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، استقبل في وقت سابق، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة.