بطريرك الكنيسة السريانية يلتقي كهنة جبل لبنان وطرابلس

التقى مار اغناطيوس افريم الثاني بطريرك الكنيسة السريانية اليوم مع كهنة وأعضاء مجلس الأبرشية ومؤسسات مطرانية جبل لبنان وطرابلس في مقر الإقامة البطريركية في أتشانة.



حضر الاجتماع عدد من الأساقفة: مور ثيوفيلوس جورج صليبا، المستشار البطريركي، مور كريسوستوموس ميخائيل شمون، المندوب البطريركي لمطرانية جبل لبنان وطرابلس، والنقيب البطريركي للمؤسسات البطريركية الخيرية في أتشانة، ومور جوزيف بالي مساعد البطريركي.





ناقش ماغناطيوس خلال الاجتماع وضع المطرانية ومستقبلها عقب تقاعد المطران مور ثيوفيلوس جورج صليبا. وأجاب على الأسئلة المطروحة حول الخطوات التي يجب اتخاذها وفق دستور الكنيسة والاحتياجات المختلفة للمطرانية.

