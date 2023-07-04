سوزان ورحلتها مع الرسم : البداية "إهانة مدرستى لى "

بعيون حالمه وبسمة يملؤها الحنين نحو حلم طال انتظاره خرجت من عباءة اليأس والإحباط إلى نور الحلم وأرض الطموح طامعة فى الوصول إلى العالمية دون استسلام .

سوزان فتحي من بنات الجيزة ، خريجة كليه تربيه فنيه فى حوارها مع البوابة نيوز تروى قصتها وعشقها للفن كيف كانت وكيف تغلبت على كل الصعوبات وكان اهمها تنمر من حولها واهانتها على التحاقها بذلك المجال . قاصدة بتلك الرواية ان تبعث رساله لكل من يتقاعس عن حلمه لأي سبب كان مؤكدة أنه لا يوجد مستحيل أمام تحقيق الحلم

تستهل قائلة : بدأت قصتى مع الرسم منذ كنت بمرحلة الابتدائية حيث كنت اعشق الرسم وكنت عكف على رسم كل ما رآه من افلام كرتون حتى انتهى بى المطاف أن تتفوق فى الرسم لكن تلك السعادة التى كنت اشعر بها فى رسمى لم تكتمل لان مدرستى بالمدرسة اعتادت دوما على نهرى والسخرية منى ومن رسمى أمام زميلاتى .. ايضا غضب اهلى واصدقائى وسخريتهم منى ومن عشقى للرسم لكنى لم استسلم وقررت ان ارسم واثقة فى طموحى لان ادرس المجال والتخصص فيه

اضافت: عندما التحقت بالثانوى العام حانت لحظة الاختيار فما كان منى الا ان اخترت مجال الفن والتحقت بكلية التربية الفنية رغم ان كل من حولى اعترض وقالوا لى " المجال تافه وليس له مستقبل وعليك ان تختارى ما هو افضل خاصة انك حاصلة على مجموع يؤهلك للالتحاق بكليات القمة " ذلك الراى كان اجماع من قبل ابى وامى وجميع اهلى ولكنى لم أقبل بذلك وصممت على رأيي رغم رفضهم

تتابع : التحقت بالكلية وكنت اعمل حتى لأنفق على دراستى وعلى بعض الكورسات الخاصة بكل ما هو جديد فى الفن مثل الدايزن والديكور وحاولت ان اوسع من ثقافتى بهذا المجال بحصولى على كورسات ووصولى فيها لدرجة الاحترافية وكانت هذه نقطة البداية التى أهلتني فيما بعد لان اتفوق فى دراستى بمجال الفن واحصل على تقديرات عاليه .

واصلت : تخرجت من الكليه ولم تكن هذه هى النهاية بل كانت البداية لان اكمل مسيرتى نحو حصولى على كورسات أكثر ومن خلال عملى كنت أنفق على ذلك ووصلت لدرجة الاحترافية وشاركت فى الكثير من المسابقات حيث حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة فى الرسم وحصلت على شهادة تقديرية وحوالى 3000 الاف جنيه وبهذا المبلغ أسست اتيليه بسيط

عن الصعوبات الى واجهتها قاالت : واجهت الكثير من الصعوبات اولها إهانه مدرستى لى بالمدرسة امام زميلاتى فضلا عن سخريتها منى ومن رسمى إضافة الى تنمر من حولى واتهامهم لى بالهيافة وانى غير جديره بالتفوق وانى فاشلة لكنى لم استسلم وكنت اترجم حزنى من ذلك على لوحاتى وفى عملى الذى اثمر فيما بعد تقدير واحترام من حولى

عن المسابقات التى شاركت فيها تقول :

هذه الصعوبات كانت نقطة انطلاق لان انجح ورشحت فى الكثير من المسابقات وكان من بينها مشاركتى باهم لوحاتى التى حاولت من خلالها ان ارصد ماساتى فى مسابقه " its m

كما شاركت بمسابقة على مستوى محافظة الجيزة وحصلت على المركز الاول .

عن الخامات التى تستخدمها تقول :

اعتمد فى رسمى للوحات على الزيت ،واكريلك ، وفحم ، وباستيل ، والالون المضئية والجلد والباستيل .كما اعمل بالنحت ورسم اللوحات

اشهر اعمالها

رسمت برتورهات عديدة ورسمت شخصيات مشهورة كما رسمت لوحات خاصة بالطبيعة الصماء ذلك

احلامها

احلم بالعالميه واحلم بان اسس معرض كبير يحوى كل اعمالى وان كنت بالفعل بدات بعمل اتليه بسيط معتمدة على امكانياتى البسيطة واحلم ان اصل بهذا المعرض الى العالميه التى بها الف كل انحاء العالم رافعة علم مصر

تختم قائلة :

لكل صاحب وصاحبة حلم لا تتنازل عنه مهما قابلت من صعوبات تمسك بحلمك فهو راس مالك وتعزز بثقتك بنفسك مهما حدث حتى تكون ان اردت ان تكون