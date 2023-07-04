مصر الوسطى: تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد 

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع كهرباء، على دعم شبكات كهرباء قرى حياة كريمة والبالغ عددها 482 قرية في 17 مركزا بمحافظات مصر الوسطى الخمس تعادل حوالى نصف قرى المرحلة الأولى للمشروع على مستوى الجمهورية وتضم حوالى مليون و100 ألف مشترك يعادل ربع عدد المشتركين بهذه المحافظات وعددهم حوالى 6 ملايين و500 ألف مواطن، واستعرض شمعة الأعمال التي نفذها قطاع الكهرباء لدعم شبكات كهرباء قرى حياة كريمة ادراج 25 قرية بمركز الفرافرة بالمرحلة الاولى من المبادرة وفي إطار تنفيذ المشروعات المخططة في المبادرة، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة اسيوط تم ادراج 149 قرية بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة .

وأوضح شمعة، اليوم، أن الشركة اطلقت خطة لتطوير مراكز الخدمة من خلال توحيد الهوية البصرية وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير 24 مركزا خلال العام المالي الحالي وتوسيع شبكة العدادات الذكية وشراء 9300 عداد بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه وتطوير الأداء المالي و تدعيم نظام الرقابة الداخلية والايرادات و تنفيذ خدمات مباعة وايرادات تشغيل للغير بمبلغ 1.800 مليار جنيه للعام المالي 2023/ 2024 بنسبة تطور قدره 18.81 % والتوسع في عمل عقود صيانة للغير .

وتستهدف الشركة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتنشيط التحصيل منها تفعيل نظام التحصيل الالكتروني من خلال التعاقد مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبق الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد، تيسيرا علي المشتركين ولكافة قطاعات الشركة بالإضافة الى توفير وحدات شحن عدادات “هاندهيلد” بمقرات الكهرباء بمجالس القري وذلك للتيسير علي المواطنين بالقرى ولزيادة إيرادات شحن العدادات

وأضاف شمعة، أنه في نطاق محافظة اسيوط والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوال مليون و150 ألفا تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 931.5 مليون جنيه تم من خلالها اعمال توسعيه بإنشاء 13 لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 432 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 597 كم كابلات جهد متوسط وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 752 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة الى 156 محولا جديدا، كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 1652 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال 4 لوحات توزيع جهد متوسط بالإضافة الى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 1426 محولات.

وأكدت وزارة الكهرباء انطلاق العمل لدعم شبكات محافظات مصر الوسطى الخمس المنيا وبنى سويف والفيوم واسيوط والوادي الجديد باستثمارات مليار و200 مليون جنيه لتحسين كفاءة التغذية الكهربائية وتطويرها والوصول بها لأعلى المعدلات العالمية في إطار الاهتمام الذى يوليه القطاع بمحافظات الصعيد .

وكان قد اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان العمل يتم بأقصى جهد لرفع مستوى الخدمة والشبكة القومية للكهربائية نظرا لأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال وانعكاسات ذلك على المواطنين وخطط التنمية على ضرورة الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير القراءات لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة وشكاوى الفواتير و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء ، وان استثمارات الدولة لدعم شبكة كهرباء محافظات مصر الوسطى خلال سنوات الرئيس السيسي بلغت اكثر من 4 مليارات جنيه مقابل استثمارات في نفس الفترة سابقا لا تزيد عن 500 مليون جنيه بزيادة 8 أضعاف ما كانت عليه وقد تضاعفت مكونات الشبكة حيث تم زيادة عدد الموزعات من 60 الى حوالى 140 موزعا وقد أدى ذلك الى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وحققت استمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.