محافظ دمياط: رأس البر استقبلت مليوني مصطاف في العيد

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الجهات الأمنية "مديرية الأمن وإدارات المرور والمرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية" والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أشار البيان إلى أنه ووفقًا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الإجازة، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و٤ نقاط للإسعاف وأيضًا عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ ٢٥٢ حالة من الغرق وتسليم ٤٦٤ طفلا تائها إلى ذويهم، كما لم تشهد تلك الفترة أى حالات للغرق خلال تلك الفترة.

وعلى جانب آخر وخلال تلك الفترة أيضًا، فقد تم تكثيف الجهود بقطاع النظافة بتشكيل ٣ ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دورى ،حيث تم رفع حوالى ٨٤٠ طنا من القمامة بالمدينة أى بمعدل ١٢٠ طنا يومياً، كما تم تكثيف الجهود لرفع الإشغالات خاصة بشارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة .

كما حرصت الوحدة المحلية على التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف وذلك لإقامة صلاة العيد بساحتى مسجد الرحمة والنادي الرياضى لتسهيل حركة الدخول والخروج وأداء الشعائر، واحتضنت المدينة عدد من الفعاليات على الشواطئ واللسان، فضلا عن استقبال الزائرين على بوابتي المدينة بالزهور والبالونات، حيث استقبلت المدينة حوالى مليوني زائر خلال تلك الفترة.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بعدد ١١٧٨ شيكارة دقيق بإجمالى ٥٩ طنا، وذلك لتوفير الخبز بكافة مناطق المدينة، وفى هذا السياق تم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والأوزان المقررة.

فيما وقد أشادت "محافظ دمياط" بالجهود المبذولة بالمدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين، مؤكدة دعم المحافظة الدائم لاستكمال تلك الجهود لنجاح موسم صيف ٢٠٢٣.