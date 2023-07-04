بالفيديو.. تفاصيل إجراء هيئة الرعاية الصحية للفحص السمعي لـ 46 ألف مولود

كشفت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، تفاصيل إجراء الفحص السمعي لأكثر من 46 ألف مولود، قائلة: "إن الفحوصات مستمرة في الكشف المبكر عن السمع لكل المواليد الجدد الذين يتم تسجيلهم في مكاتب وزارة الصحة، لأي طفل مولود حديثًا حتى سن 28 يوما".

وقالت "نهى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه يتم استقبال الأطفال عند قيامهم بأخذ التطعيمات أو تطعيم الكبد، أو عند عمل تحليل الغدة الدرقية أو عند حصول الأب أو الأم على شهادة الميلاد يتم توجيههم فورًا لعمل فحص مبكر للسمع للطفل.

وتابعت، أن الفحص المبكر للسمع يساعد في الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع، والمساعدة في العلاج قبل سن عامين أو في حالة الحاجه لزراعة القوقعه تقي الطفل من مشاكل التخاطب التي من الممكن أن تحدث بعد ذلك، وكلما كان الاكتشاف مبكرًا كلما كانت الوقاية من هذه المشكلات أفضل بكثير.

وأردفت، أن هذه الفحوصات تتم بأجهزة حديثة جدًا وفريق الصحة مدرب على استخدام الجهاز وفي حالة اكتشاف مشكلة في السمع يتم توجيه الأهل بإحضار الطفل مرة أخرى بعد 15 يوما لإعادة الفحص وفي حالة التأكد من وجود مشكلة لدى الطفل عن طريق الجهاز يتم تحويل الطفل لمراكز السمع المتخصصة في غرف مراكز السمع ويتم إحالته للعلاج وتركيب الأجهزة التعويضية للأطفال.