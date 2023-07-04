نقل ملاحظ بامتحانات الثانوية العامة إلى المستشفى بالقليوبية

أعلنت محافظ القليوبية أنه جرى نقل ملاحظ خلال امتحانات الثانوية العامة إلى المستشفى عقب إصابته بحالة إعياء، حيث استقرت الحالة وتحسنت.

وكشف بيان من محافظة القليوبية، أن الملاحظ الدسوقي عبدالفتاح محمد في مدرسة دملو الثانوية بإدارة بنها التعليمية، تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى كفر شكر المركزي، حيث جرى تقديم الخدمة العلاجية له.

كما كشف البيان غياب 92 طالبا وطالبة خلال أداء امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة التي أدوها اليوم في 109 لجان على مستوى المحافظة بنسبة حضور 98% لإجمالي طلاب الشعبة ممن لهم حق حضور الامتحانات.